Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, le-a transmis duminica celor cateva mii de participanti la cea de a 53-a editie a traditionalei serbari pastorale "Masurisul oilor de la Pria" ca isi doreste ca prin votul dat de romani la alegerile europarlamentare din 26 mai sa nu fie pus "lupul paznic la stana"…

- Fortele eurosceptice se bucura de o influenta semnificativa in numeroase tari din Uniunea Europeana, dupa cum o arata numeroasele situatii in care mai multe capitale au intrat in conflict cu Bruxelles-ul - fara a urma insa exemplul Londrei, partide anti-UE sau anti-euro sunt asociate puterii, iar…

- CAMPANIE ELECTORALA…EuroCaravana Demnitatii traverseaza in aceste zile Moldova, iar prima destinatie a fost judetul Vaslui. Reprezentantii ALDE si TLDE din judet s-au intalnit in cursul zilei de ieri cu locuitorii municipiilor Barlad si Vaslui, carora le-au transmis energia si bucuria de a realiza impreuna…

- Blocul UNIREA recent format, din care fac parte trei partide politice si trei asociatii unioniste, urmeaza sa se transforme in unul electoral pentru a participa la urmatoarele alegeri locale care vor avea loc anul curent. De asemenea, in acest bloc sunt asteptate inca cel putin cinci partide politice…

- Dispozitiile Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 339 din 18 mai 2015, sunt aplicate in mod corespunzator si pentru scrutinul electoral pentru Parlamentul European din 26 mai 2019. Cel…

- Reprezentanții organizațiilor PNL din regiunea de Nord-Vest se intalnesc, astazi, la Cluj-Napoca. Principalele declaratii ale liderilor de partid si ale candidatilor la europarlamentare vor putea fi LIVE TEXT pe ZIUA de CLUJ.

- Richard Allan, vicepresedintele Facebook privind politici globale, a declarat ca scopul noilor reguli este sa asigure ca reteaua sociala nu este folosita de agenti straini pentru a influenta alegerile si sa garanteze ca „oamenii vor avea o vizibilitate totala a tuturor actiunilor de campanie care vor…

- Analistul politic Cozmin Gușa a prezentat, la Realitatea TV, o ampla analiza asupra scenariilor ce se contureaza pe scena politica. Analiza lui Cozmin Gușa a pornit de la un algoritm bazat pe trei scenarii -pozitiv, normal și negativ- aplicat celor 7 formațiuni sau alianțe politice cu șanse de a…