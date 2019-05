Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Brexit, condus de Nigel Farage, isi mentine avansul fata de cele doua formatiuni politice traditionale britanice - Partidul Conservator si Partidul Laburist - in intentiile de vot ale electoratului britanic, inainte cu mai putin de o saptamana de alegerile europarlamentare din Regatul Unit,…

- Cercetatorii britanici au lansat un nou site dedicat alegatorilor anti-Brexit, in conditiile in care Partidul Conservator al premierului Theresa May a coborat pe locul al cincilea in intentiile de vot la alegerile europarlamentare, in cel mai recent sondaj de opinie realizat de YouGov, transmit luni…

- Noul Partid pentru Brexit al militantului anti-UE Nigel Farage ar urma sa obtina cele mai multe voturi la alegerile din Marea Britanie pentru Parlamentul European, in contextul in care alegatorii se indeparteaza de conservatorii premierului Theresa May, releva un studiu al intentiilor de vot publicat…

- Vicepremierul britanic, David Lidington a anunțat, marți, ca Marea Britanie va participa cu siguranța la alegerile europarlamentare, dupa ce discuțiile dintre conservatori și laburiști au ajuns intr-un impas și nu mai este timp ca parlamentul britanic sa ratifice un acord pana pe 23 mai. Intr-o conferința…

- Marea Britanie va trebui sa ia parte la alegerile pentru Parlamentul European, care vor avea loc la 23 mai, pentru ca nu mai este destul timp ca parlamentul britanic sa ratifice pana atunci un acord privind retragerea tarii din UE, a declarat marti vicepremierul David Lidington, transmit Reuters si…

- Potrivit previziunilor, conservatorii britanici vor pierde pana la 800 de locuri din cele 8.000 aflate in joc in 260 de consilii locale din Anglia (fara Londra) si Irlanda de Nord.Aproximativ 60% dintre locurile respective sunt detinute in prezent de membri ai Partidului Conservator.Theresa…

- Intr-o declaratie acordata agentiei Reuters, dupa ce liderii europeni au cazut de acord cu premierul britanic Theresa May ca daca Brexit-ul nu va fi efectiv inaintea alegerilor europarlamentare (23-26 mai) Regatul Unit va trebui sa participe la acest scrutin, Manfred Weber a apreciat ca summitul…

- Candidatul popularilor europeni la presedintia Comisiei Europene, Manfred Weber, a afirmat vineri ca nu doreste ca Regatul Unit sa participe la alegerile europarlamentare pentru ca politicieni precum Nigel Farage si alti britanici eurosceptici care ar perturba functionarea UE sa nu mai poata intra…