Stiri pe aceeasi tema

- Romania a ramas vineri fara procuror general. Președintele Klaus Iohannis, a semnat decretul de eliberare din funcție a lui Augustin Lazar, care a solicitat pensionarea. De asemenea dupa demisia lui Tudorel Toader, statul roman a ramas și fara ministru al Justiției și fara procuror general. Președintele…

- Augustin Lazar a fost eliberat din functia de procuror general al Romaniei. Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul, in urma cererii de pensionare pe care Lazar a facut-o saptamana aceasta. Administratia Prezidentiala a anuntat ca ""președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri,…

- Patru candidati si-au depus dosarele pentru a ocupa postul de procuror general, iar in urma evaluarii s-a stabilit ca acestia intrunesc conditiile de legalitate pentru a participa la selectie. Este vorba despre Augustin Lazar, Marian Drilea, Gabriela Scutea si Daniel Horodniceanu. Augustin Lazar este…

- Candidatul Partidului National Liberal la alegerile europarlamentare din acest an, Rares Bogdan, a declarat vineri, la Deva, ca PNL sustine "intru-totul" demersul presedintelui Klaus Iohannis in ceea ce priveste referendumul pe temele justitiei. In opinia candidatului PNL, interzicerea…

- Cu siguranta presedintele Iohannis era constient ca va starni o furtuna vorbind despre PSD la sedinta solemna dedicata NATO. Intr-o campanie electorala trebuie sa existe un moment zero care sa declanseze fortele, sa puna in stare de razboi combatantii. Decizia este posibil sa fi apartinut echipei de…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, ii solicita presedintelui Klaus Iohannis sa semneze decretul de revocare din functie a procurorului general, Augustin Lazar, pentru ca acesta s-ar fi numarat...

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat marti, 26 februarie a.c., urmatoarele decrete: Decret pentru numirea doamnei Antonia Eleonora Constantin in functia de procuror sef al Sectiei Judiciare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, pe o perioada de 3 ani; Decret…

- Procurorul general Augustin Lazar, fost șef al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia, a afirmat, luni seara, ca afirmatia ca ar fi semnat o ordonanta de clasare a unui dosar care l-ar viza pe presedintele Klaus Iohannis este ”ridicola” si sustine ca l-a cunoscut pe seful statului dupa ce…