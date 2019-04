Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul aflat pe pozitia a doua pe lista Uniunii Nationale pentru Progresul Romaniei (UNPR) la europarlamentare, Anghel Iordanescu, a declarat miercuri, la Alba Iulia, ca nici el si nici Ilie Nastase, ocupantul primei pozitii, nu isi doresc sa mearga la Bruxelles pentru indemnizatia de europarlamentar,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, la Botosani, ca romanii nu trebuie sa manance produse agroalimentare mai proaste decat cele din Vest pentru ca nu sunt cobaii Europei si copiii romanilor nu trebuie sa fie „ghiftuiti” cu legume si fructe, care ar fi „otravite”, avand in vedere ca…

- Candidatul PNL la alegerile europarlamentare, Rares Bogdan, a declarat miercuri, la Targoviste, ca in opinia sa este nevoie de un ghid unic la nivel european pentru atragerea fondurilor europene, in conditiile in care in Romania reglementarile in acest domeniu sunt mult mai numeroase comparativ cu alte…

- Candidatul PNL aflat pe prima pozitie pe lista pentru alegerile europarlamentare, Rares Bogdan, a transmis, de la Timisoara, un mesaj de mobilizare la vot si a criticat PSD, spunand ca "Romania este trista". "Vom castiga alegerile europarlamentare si vom ridica Romania din noroi", a spus el.

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, spune ca partidul pe care il conduce a strans cel mai mare numar de semnaturi de sustinere a listelor de candidati pentru alegerile europarlamentare si considera ca votul pentru liberali la aceste alegeri are valoarea unuia pentru o adevarata…

- Rareș Bogdan este garantul deschiderii PNL fața de societatea civila și o voce ferma și puternica impotriva abuzurilor PSD. A militat constant pentru apararea valorilor democratice, pentru oprirea hoției și a abuzurilor. In urma opoziției sale fața de PSD, Rareș Bogdan a ajuns sa fie ținta cenzurii…