Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Nicusor Halici, coordonatorul campaniei electorale a Partidului Social Democrat (PSD) în Vrancea, a anuntat ca PSD nu va mai face miting electoral duminica, la Focsani.Reacția vine dupa ce, vineri, Președintele PNL, Ludovic Orban, i-a acuzat pe social-democrați ca au organizat o…

- Deputatul Nicusor Halici, coordonatorul campaniei electorale a Partidului Social Democrat (PSD) in Vrancea, a anuntat ca PSD nu va mai face miting electoral duminica, la Focsani. Decizia social-democratilor a venit dupa ce liberalii i-au acuzat ca vor sa faca o "contramanifestatie" la mitingul lor,…

- Deputatul Nicusor Halici, coordonatorul campaniei electorale a Partidului Social Democrat (PSD) in Vrancea, a anuntat ca PSD nu va mai face miting electoral duminica, la Focsani.Citește și: Sondaj CURS - Romanii considera ca țara merge intr-o direcție greșita, dar nu sunt foarte interesați…

- PNL Vrancea sustine ca responsabilitatea pentru orice eveniment neprevazut care poate aparea in timpul mitingului electoral de duminica nu va apartine partidului, ci ''autoritatilor locale si institutiilor abilitate sa asigure ordinea publica''. "PNL Vrancea a luat toate masurile legale…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca ar putea exista confruntari de strada care sa se termine cu "batalia de la Focsani" in contextul in care autoritatile locale din municipiul resedinta al judetului Vrancea au aprobat organizarea pentru duminica, in acelasi timp, a unui mars al PSD-ALDE-UDMR…

- Trezorierul PSD, Mircea Draghici, a fost pus sub urmarire penala, in 2 aprilie, de procurorii DNA pentru ca si-ar fi insusit 380.000 de euro din subventiile acordate pentru PSD, pe care i-a folosit pentru plata unui imobil, se arata intr-un comunicat de presa al DNA.Mircea Draghici este acuzat…

- Coordonatorul campaniei electorale a PSD, Mircea Draghici, a confirmat, joi, ca vor fi organizate secții de votare separate pentru europarlamentare și pentru referendum. Reprezentanții USR au fost cei care au anunțat inițial aceasta mutare anti-referendum a PSD, spunand ca miza ar fi o prezența redusa…

- Focșanenii se vor bucura, și in acest an, de un miting aviatic organizat cu sprijinul Forțelor Aeriene Romane. Manifestarea aviatica va marca implinirea celor 160 de ani de la Unirea Principatelor Romane. Informația a fost transmisa de primarul Cristi Misaila in cadrul simpozionului organizat, vineri,…