#europarlamentare2019 PSD: PNL a fost tot timpul un adversar declarat al creşterii salariului minim pe economie Reprezentantii PSD au sustinut vineri ca PNL a fost tot timpul un adversar declarat al cresterii salariului minim pe economie, liberalii considerand ca o astfel de masura este "anti-economica" si "anti-sociala".



In context, PSD a facut trimitere la o scrisoare deschisa adresata Guvernului pe 8 decembrie 2014 de mai multi economisti ai PNL si USR, in care solicitau sa nu se majoreze salariul minim pe economie.



"In urma dezbaterilor din ultimele zile privind salariul minim pe economie, PSD prezinta dovada edificatoare care confirma ca PNL a fost tot timpul un adversar declarat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

