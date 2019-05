Stiri pe aceeasi tema

- Intentia Partidului Social Democrat de a organiza un miting la Iasi pe 9 mai, de Ziua Europei, zi in care se desfasoara Summitul UE de la Sibiu, este intens criticata de mai multe organizatii neguvernamentale, care anunta prin intermediul retelelor de socializare ca vor organiza proteste. Doua mitinguri…

- Tinerii democrati au impartit stegulete tricolore oamenilor din intreaga tara, cu ocazia Zilei Drapelului National.Actiunea s-a desfașurat in Capitala, dar și in aproape toate orașele din Moldova. Astfel, au fost repartizate cateva mii de tricolore.

- Mai multe autobuze și tramvaie vor deservi o mare parte din traseele obișnuite din municipiu, in noaptea de Inviere, pentru credincioșii ortodocși. Așadar, in noaptea de 27 spre 28 aprilie, va fi prelungit timpul de circulație al unora dintre mijloacele de transport de pe urmatoarele trasee: Plecarile…

- Liderul ALDE Calin Popescu-Tariceanu a declarat, sambata, la Iasi, ca formatiunea sa are o lista cu ''oameni foarte valorosi'' pentru europarlamentare si isi doreste sa obtina cel putin cinci mandate in PE. "Ma bucur ca avem pe lista oameni foarte valorosi. Sunt valorosi dupa doua criterii.…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, le-a spus tinerilor liberali, ca, desi multi adversari îl acuza ca-si vopseste parul, nu este asa. "Asa mi-a ramas parul, iar parul meu arata de fapt sufletul meu. Întotdeauna am avut un curaj nebun", a spus presedintele liberal, potrivit Mediafax.”Sa…

- TSD Maramureș strange randurile și incepe pregatirile pentru campania electorala care va debuta in a doua jumatate a lunii aprilie. Vineri, 22 martie 2019, la sediul Partidului Social Democrat, filiala Maramureș, a fost convocata o intalnire a tinerilor social-democrați, la care a participat și președintele…

- Aproximativ o suta de autovehicule si peste doua sute de locuitori ai comunei Tibanesti au blocat, ieri-dimineata, drumul judetean 248A intre localitatile Garbesti si Glodenii Gandului. Cei doi kilometri de drum se afla intr-o stare deplorabila, segmentul respectiv cu greu putand fi denumit „judetean".…

- DEZBATERI….O delegatie a tinerilor liberal-democrati vasluieni a fost prezenta in perioada 14 – 17 februarie la dezbaterile Scolii Politice de Iarna TLDE, care s-au desfasurat in acest an sub titulatura “Uniunea Europeana, o constructie liberala”, cu participarea presedintelui ALDE, Calin Popescu Tariceanu.…