Datele preliminare arata o crestere a prezentei la vot in tarile est-europene in alegerile pentru Parlamentul European desfasurate duminica in comparatie cu scrutinul din 2014, relateaza dpa. Astfel, in Ungaria, pana la ora locala 13:00 (11:00 GMT) votasera 17,2% dintre alegatori, comparativ cu 11,5% in urma cu cinci ani. In Romania, pana la ora locala 13:00 (10:00 GMT) se prezentasera la vot 20% dintre alegatori, cu multe peste prezenta inregistrata pana la aceeasi ora in anul 2014 (12,4%). Prezenta la vot in randul alegatorilor croati era de 9,9% la ora locala 11:30 (09:30 GMT), cu aproape doua…