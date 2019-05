#europarlamentare2019 Premierul miliardar ceh Andrej Babis, favorit în ciuda unui val de proteste antiguvernamentale Miscarea populista ANO a premierului Cehiei, miliardarul Andrej Babis, porneste ca favorita in alegerile europene de vineri si sambata, in ciuda unui val de proteste antiguvernamentale, relateaza AFP.



Inculpat pentru presupusa frauda cu subventii europene, Babis, in varsta de 64 de ani, este vizat de asemenea de o ancheta a UE asupra unui posibil conflict de interese intre activitatile sale politice si afacerile sale.



Zeci de mii de cehi au iesit in strada recent pentru a-i cere demisia, dar si pe cea a noului ministru al Justitiei, suspectat ca vrea sa opreasca anchetele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

