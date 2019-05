Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a declarat duminica seara ca nu are de ce sa demisioneze din funcția de premier, iar daca se vrea schimbarea guvernului se poate depune o moțiune de cenzura. „Nu am de ce sa demisionez. Am in spatele meu atația romani care au incredere in acest guvern. S-a votat pentru europarlamentare,…

- Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE, a declarat, vineri seara, la Romania TV, ca Viorica Dancila poate ramane premier al Romaniei și dupa 26 mai, cand au loc alegerile europarlamentare și referendumul convocat de Klaus Iohannis. Asta, ”daca nu are alte planuri personale”, a precizat, glumind, Tariceanu.”Daca…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, va vorbi, de la ora 14.00, la Adevarul Live, despre strategia liberalilor pentru a invinge PSD la europarlamentare, mobilizarea electoratului la urne si piedicile puse de autoritati presedintelui Klaus Iohannis.

- Vicepresedintele Pro Romania, Mihai Tudose, a dezvaluit ca saptamana viitoare partidul sau va porni o serie de discutii cu Opozitia pentru initierea, dupa alegerile europarlamentare, a unei motiuni de cenzura pentru a schimba Executivul.

- Pro Romania va incepe, saptamana viitoare, discutiile cu partidele de Opozitie pentru initierea, dupa alegerile europarlamentare, a unei motiunii de cenzura pentru a schimba Executivul si pentru a forma un guvern de uniune nationala, a anuntat, duminica, vicepresedintele Pro Romania, Mihai Tudose. “Un…

