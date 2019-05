Partidul conservator Lege si Justitie (PiS), aflat la putere in Polonia, a repurtat o victorie clara la alegerile de duminica pentru Parlamentul European, in fata unei aliante de partide din opozitie, conform France Presse.



Potrivit rezultatelor definitive oficiale publicate luni, PiS a obtinut 45,38% din voturi, sau 27 de mandate, devansand astfel Coalitia Europeana, care a acumulat 38,47% din sufragii sau 22 de mandate, in timp ce noul partid progresist Primavara a inregistrat un scor de 6,06% si va trimite trei deputati la Strasbourg.



Polonia are 51 de mandate de eurodeputat.…