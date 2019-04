Stiri pe aceeasi tema

- Acest nou website dinamic conține toate rezultatele alegerilor europene trecute și actuale, și este acum disponibil in toate limbile oficiale ale UE. rezultate-alegeri.eu va fi actualizat in timp real in noaptea alegerilor cu rezultate de ansamblu de pe intreg teritoriul ...

- PE lanseaza un website dedicat rezultatelor alegerilor europene. Acest nou website dinamic conține toate rezultatele alegerilor europene trecute și actuale, și este acum disponibil in toate limbile oficiale ale UE. rezultate-alegeri.eu va fi actualizat in timp real in noaptea alegerilor cu rezultate…

- Fostul vicepreședinte al Parlamentului Valeriu Ghilețchi a vorbit in studioul radio Sputnik Moldova despre viitoarele alegeri in Parlamentul European și despre influența pe care o va avea forul continental asupra politicii din Moldova.

- Miercuri, 27 martie, presedintele Tribunalului Maramures a procedat la desemnarea, prin tragere la sorti dintre judecatorii in exercitiu ai Tribunalului, a celor trei judecatori membri in Biroul Electoral Judetean Maramures constituit pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul…

- Partidul Social Democrat este cel mai pro-european partid, a declarat duminica, la Braila, ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, care a criticat europarlamentarii romani care denigreaza Romania la Bruxelles."PSD este cel mai pro-european partid. Noi am fost cei care am vorbit prima…

- Ambasada Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord a organizat miercuri o sesiune de consultari cu reprezentantii partidelor politice si ai asociatiilor cetatenilor romani din Marea Britanie privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European (PE) din 26…

- Ludovic Orban a declarat ca nu va candida la alegerile europarlamentare, desi Consiliul National al partidului a decis sa-i ofere prima pozitie pe lista."Presedintele partidului nu pleaca de pe campul de lupta. Sunt candidat la functia de prim-ministru si partidul nu poate fi condus de…