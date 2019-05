europarlamentare2019 Partidul lui Emmanuel Macron face din ecologie principala sa prioritate pentru alegerile europene

Stiri pe aceeasi tema

- In programul electoral dat publicitatii miercuri, partidul La Republique en Marche apreciaza ca aceste fonduri ar stimula dezvoltarea energiei si transportului curate si ar permite reeducarea lucratorilor pentru o tranzitie ecologica.De asemenea, partidul a facut apel la incetarea utilizarii…

- Capul de lista al partidului prezidential la alegerile europene, Nathalie Loiseau, a recunoscut marti "o adevarata prostie" dupa polemica declansata de prezenta ei, in 1984, pe o lista a extremei drepte la alegerile studentesti, relateaza AFP. "Sa te afli pe o lista unde sunt oameni de extrema dreapta,…

- Timmermans a apreciat ca alegerile din mai pentru PE vor fi cele mai importante de la primul astfel de scrutin, in 1979, si vor fi „o lupta pentru sufletul Europei”, pentru ca vor raspunde la intrebarea daca „facem parte dintr-o Europa in care ne temem de cei diferiti si ne simtim in siguranta in spatele…

- Parlamentara Amelie de Montchalin o va inlocui pe Nathalie Loiseau in functia de ministru al afacerilor europene, conform anuntului de duminica seara al presedintiei franceze, informeaza dpa si Reuters potrivit Agerpres In varsta de 33 de ani, Montchalin este originara din Lyon si a fost aleasa…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, impreuna cu formatiunea sa La Republique en Marche, are in vedere o apropiere de grupul Verzilor europeni, in cadrul demersului sau de formare a unei coalitii ''progresiste'' in viitorul Parlament European (PE), dupa ce a tatonat in zadar grupul…

- Partidul presedintelui francez Emmanuel Macron, La Republique en Marche (LREM), nu va acredita mass-media ruse Russia Today (RT) si Sputnik pentru campania din alegerile europarlamentare, a anuntat vineri directorul de campanie al formatiunii, Stephane Sejourne, informeaza AFP preluata de Agerpres.…

