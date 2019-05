Stiri pe aceeasi tema

- Noul Partid pentru Brexit al militantului anti-UE Nigel Farage ar urma sa obtina cele mai multe voturi la alegerile din Marea Britanie pentru Parlamentul European, in contextul in care alegatorii se indeparteaza de conservatorii premierului Theresa May, releva un studiu al intentiilor de vot publicat…

- Partidul Brexit, condus de politicianul britanic eurosceptic Nigel Farage, fost lider al partidului UKIP si al campaniei care a sustinut iesirea Regatului Unit din UE la referendumul din 2016, se afla pe primul loc in intentiile de vot pentru alegerile europarlamentare, la mare distanta in fata Partidului…

- Premierul britanic Theresa May i-a trimis, vineri, o scrisoare președintelui Consiliului European, Donald Tusk, prin care ii cere o amanare a retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana pana pe 30 iunie, relateaza site-ul agenției Reuters citat de Mediafax.Citește și: Klaus Iohannis a…

- Premierul britanic Theresa May ar trebui sa demisioneze din funcția de prim-ministru dupa ce a negociat o extindere temporara a ramânerii Marii Britanii în Uniunea Europeana, scrie Daily Telegraph în ediția de sâmbata citat de Reuters."Trebuie sa vada acum - sau trebuie…

- Premierul britanic Theresa May este total concentrata asupra a ceea ce are de facut si va ramane astfel, a afirmat miercuri purtatorul de cuvant al sefei executivului, in contextul zvonurilor in sensul ca aceasta se pregateste sa le prezinte deputatilor din formatiunea sa, Partidul Conservator, un…

- Marea Britanie trebuie sa participe la alegerile pentru Parlamentul European din luna mai daca data retragerii sale din Uniunea Europeana va fi amanata pana dupa 1 iulie, a apreciat delegatul Austriei la negocierile cu privire la Brexit, intr-un interviu aparut sambata si preluat de Reuters. Se asteapta…

- Britanicii dau dovada de o tarie ”uimitoare” inainte de Brexit, potrivit unui indice referitor la increderea consumatorilor in economie, care a crescut in februarie, transmite Reuters, relateaza News.ro.Citește și: FOTO-VIDEO de la CNN: Secvențe NEMAIVAZUTE din misiunea de aselenizare Apollo…

- Regatul Unit nu va participa la alegerile europene din mai, intrucat va parasi Uniunea Europeana la 29 martie, a declarat marti secretarul de stat insarcinat cu Brexitul Martin Callanan, raspunzandu-i astfel presedintelui Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker, relateaza Reuters.Presedintele…