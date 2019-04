Partidul Brexit, condus de politicianul britanic eurosceptic Nigel Farage, fost lider al partidului UKIP si al campaniei care a sustinut iesirea Regatului Unit din UE la referendumul din 2016, se afla pe primul loc in intentiile de vot pentru alegerile europarlamentare, la mare distanta in fata Partidului Conservator condus de premierul Theresa May, conform unui sondaj efectuat de institutul YouGov si publicat miercuri, informeaza Reuters.



Partidul Brexit are 27% in acest sondaj, urmat de Partidul Laburist cu 22%, in timp ce Partidul Conservator este abia pe pozitia a treia, cu 15%,…