PSD duce o campanie furibunda de minciuni impotriva PNL si lanseaza in spatiul public tot felul de intoxicari care nu au nicio legatura cu realitatea, a declarat vineri presedintele liberal Ludovic Orban. "PSD duce o campanie furibunda de minciuni impotriva PNL si lanseaza in spatiul public tot felul de intoxicari care nu au nicio legatura cu realitatea. Dupa 2 ani de dezastru in guvernare, PSD nu mai e in stare sa le spuna nimic altceva concret romanilor in afara de niste minciuni abracadabrante in speranta ca romanii le vor mai da crezare. Singurul lucru pe care il mai stie acest partid comunistoid…