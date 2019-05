Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, reflectand la victoria partidului sau Fidesz in alegerile pentru Parlamentul European, a afirmat ca ungurii au incredintat aliantei de guvernamant trei obiective: oprirea...

- Premierul ungar Viktor Orban si-a exprimat duminica speranta ca alegerile europarlamentare sa intareasca fortele politice anti-imigratie in Europa, relateaza Reuters potrivit Agerpres "Sper sa fie o schimbare in spatiul public european in favoarea partidelor politice care vor oprirea migratiei",…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a anuntat duminica noi beneficii fiscale si de imprumut pentru familii, in cadrul eforturilor guvernului de a mari rata natalitatii, mentinand in paralel politica stricta in domeniul imigratiei, transmite Reuters citat de News.ro.Citește și: ALERTA pe aeroportul…

- The Guardian a publicat, miercuri, un articol despre Liviu Dragnea. Ziarul britanic noteaza ca, in timp ce liderii europeni se aduna in Transilvania sub președinția Romaniei, liderul PSD este tot mai agresiv, devenind un personaj la fel de deranjant la Bruxelles precum premierul maghiar Viktor Orban…

- FIDESZ, partidul la putere în Ungaria, a fost suspendat din formațiunea paneuropeana de centru-dreapta a Popularilor Europeni, pe termen nelimitat. Decizia a fost adoptata dupa un vot al delegațiilor din partidele membre PPE, reunite la Bruxelles. Odata suspendat, FIDESZ…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat miercuri, în cadrul unei conferințe de presa, ca Fidesz a decis în mod unilateral sa își suspende exercitarea drepturilor de membru al Partidului Popular European (PPE), informeaza MTI si Mediafax. "Nu putem fi excluși sau suspendați…

- Întrucât conflictele dintre prim-ministrul maghiar și Uniunea Europeana vor ajunge la un prim punct de cotitura miercurea aceasta, numarul vocilor care cer o examinare amanunțita a cheltuielilor guvernului din fondurile blocului s-a înmulțit, informeaza Associated Press. …