Presedintele PNL, Ludovic Orban, estimeaza ca prezenta la vot la alegerile europarlamentare va fi de aproximativ 50% si spune ca Ministerul de Externe va deschide, si de aceasta data, foarte putine sectii de votare in Diaspora. ''Pe cercetarile noastre sociologice, prezenta la vot va fi in jur de 40 - 42% - raportat la o lista electorala permanenta care nu este reala. Noi stim foarte bine ca pe liste sunt 18.300.000 si in realitate, in tara, sunt vreo 14.500.000. Deci prezenta la vot va fi aproximativ de 50%, estimarea noastra actuala. (...) Multi dintre cei care muncesc in tari din Europa…