Liderul PNL, Ludovic Orban a afirmat, sambata, ca organizarea mitingului regional al liberalilor in Piata Unirii din Iasi, in jurul statuii domnitorului Alexandru Ioan Cuza, nu a fost aleasa intamplator intrucat are ample conotatii istorice, dar si pentru ca este locul in care a avut loc contramanifestatia din 9 mai, indreptata impotriva mitingului PSD. "Comunistii lui Ceausescu i-au unit pe tinerii curajosi care ne-au scapat de regimul comunist iesind in strada, huligani. Comunistii lui Iliescu i-au unit pe tinerii frumosi si liberi care au iesit in Piata Universitatii, golani. Comunistii lui…