- Cetatenii Uniunii Europene cu drept de vot isi vor alege, in perioada 23-26 mai, reprezentantii in Parlamentul European pentru urmatorii cinci ani. Activitatea celei de-a opta legislaturi a Parlamentului European s-a incheiat pe 18 aprilie 2019. Dupa alegerea membrilor Parlamentului European…

- Parlamentul European dezbate din nou luni, 15 aprilie, situația statului de drept din Romania in ședința plenara care se va reuni la Strasbourg. Renate Weber, europarlamentar ALDE, a spus: "In urma cu cateva saptamani, lideri ai acestui PE au cerut autoritatilor din Romania sa opreasca…

- Parlamentul European dezbate din nou luni, 15 aprilie, situația statului de drept din Romania in ședința plenara care se va reuni la Strasbourg. Monica Macovei a spus: Țara este condusa de un condmanat definitiv si are noi procese. A uat tara in mana si da cu ea de pamant.…

- Fostul vicepreședinte al Parlamentului Valeriu Ghilețchi a vorbit in studioul radio Sputnik Moldova despre viitoarele alegeri in Parlamentul European și despre influența pe care o va avea forul continental asupra politicii din Moldova.

- Eurodeputatii incaseaza o indemnnizatie lunara neta de la Parlamentul European de aproximativ 7.000 euro. Ei mai primesc in jur de 25.000 de euro pentru plata salariilor colaboratorilor. De asemenea, la implinirea varstei de 63 de ani, euroalesii primesc si pensie din bugetul institutiei, potrivit unei…

- Analistul politic Cozmin Gușa a prezentat, la Realitatea TV, o ampla analiza asupra scenariilor ce se contureaza pe scena politica. Analiza lui Cozmin Gușa a pornit de la un algoritm bazat pe trei scenarii -pozitiv, normal și negativ- aplicat celor 7 formațiuni sau alianțe politice cu șanse de a…

- Eurodeputatii au adoptat marti la Strasbourg marti legea UE a securitatii cibernetice, prin care se infiinteaza prima schema de certificate la nivel european menita sa asigure ca produsele, procesele si serviciile vandute in UE indeplinesc standardele de securitate cibernetica, arata un comunicat…