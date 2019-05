#europarlamentare2019 Numărătoarea voturilor exprimate vineri în Irlanda continuă luni Numaratoarea voturilor la alegerile europarlamentare organizate vineri in Irlanda continua intr-un ritm lent ca urmare a sistemului electoral complex, iar rezultatul final ar putea intarzia mai multe zile, potrivit informatiilor difuzate de surse oficiale, transmite luni EFE.



Un numar de aproximativ trei milioane de alegatori au fost chemati vineri la urne, pentru a vota la alegerile europene si locale, precum si pentru un referendum privind divortul, ceea ce determina intarzierea procesului de numarare a voturilor.



Un purtator de cuvant al guvernului a confirmat ca numararea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- PNL se situeaza pe primul loc la alegerile europarlamentare, dupa numararea a 1.445.781 din cele 8.954.959 exprimate la scrutinul de duminica, anunța Biroul Electoral Central. Dupa numararea voturilor exprimate la 5.800 de sectii, respectiv 1.445.781 voturi, PNL a obtinut 29.3%, iar PSD – 27%. Pe locul…

- Partidul Brexit, condus de politicianul britanic Nigel Farage, ar putea primi cele mai multe voturi in alegerile pentru Parlamentul European, care au fost organizate joi in Marea Britanie și al caror rezultat vor fi publicate duminica, au aratat ultimele sondaje, relateaza The Thelegraph potrivit…

- Cetatenii din Letonia, Malta si Slovacia urmeaza sa-si adauge voturile sambata celor din Marea Britanie, Olanda, Irlanda si Republica Ceha, in penultima zi a alegerilor pentru Parlamentul European, relateaza agentia DPA. De joi pana duminica, in jur de 418 milioane de alegatori din cele 28 de state…

- Partidul proeuropean al premierului irlandez Leo Varadkar, Fine Gael, se afla pe primul loc la alegerile europene desfasurate vineri in Irlanda, dupa o campanie dominata de Brexit, indica sondajele efectuate la iesirea de la urne, relateaza AFP citat de Agerpres .

- Buletinele de vot de mari dimensiuni au cauzat incetinirea procesului de votare in alegerile europene organizate vineri in Irlanda, mai ales din cauza cresterii timpului necesar pentru introducerea buletinelor in...

- Buletinele de vot de mari dimensiuni au cauzat incetinirea procesului de votare in alegerile europene organizate vineri in Irlanda, mai ales din cauza cresterii timpului necesar pentru introducerea buletinelor in urnele de vot, informeaza postul public de televiziune irlandez RTE si cotidianul The Irish…

- Alegerile europarlamentare si locale de vineri din Irlanda vor constitui un test pentru guvernul minoritar al partidului Fine Gael (centru-dreapta) condus de premierul Leo Varadkar, pe fondul controverselor legate de atribuirea unui contract de 3 miliarde de euro pentru internet in larga banda pentru…

- Bannon, care se considera un 'observator' si nu un consilier al miscarilor populiste din Europa, este entuziasmat de ceea ce se va intampla la apropiatele alegeri europene care incep peste exact o saptamana in Olanda. Scrutinul continua pe 24 mai in Irlanda, iar in Letonia, Malta si Slovacia pe 25 mai.…