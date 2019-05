#europarlamentare2019 Noi ameninţări online pentru alegerile europarlamentare Noi actori online incearca sa profite de lipsa unui cadru legal, pentru a influenta alegerile europarlamentare de saptamana aceasta, arata un raport publicat vineri de Institutul pentru Dialog Strategic (ISD) din Londra, citat de AFP.



ISD a anchetat cazurile din Regatul Unit, Franta, Italia, Spania si Polonia si sustine ca autorii tentativelor de influentare "se aliniaza adesea cu state ostile, cum ar fi Rusia, sau cu grupuri de interese americane, dar creeaza si propriile campanie paneuropene".



"Partide politice populiste, militii informatice de extrema dreapta si grupuri… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

