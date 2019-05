Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Partidului Laburist de opozitie Jeremy Corbyn a declarat ca publicului britanic trebuie sa i se ceara din nou sa-si dea verdictul asupra Brexitului, fie prin intermediul unor alegeri generale, fie al unui al doilea referendum, relateaza Reuters. "Cu conservatorii in curs de dezintegrare…

- Partidul Brexit, condus de politicianul britanic Nigel Farage, ar putea primi cele mai multe voturi in alegerile pentru Parlamentul European, care au fost organizate joi in Marea Britanie și al caror rezultat vor fi publicate duminica, au aratat ultimele sondaje, relateaza The Thelegraph potrivit…

- Eurodeputatul belgian Guy Verhofstadt (ALDE) a afirmat joi la Budapesta ca votul Marii Britanii in favoarea plecarii din Uniunea Europeana a fost o "tragedie pentru Europa", dar care a avut drept efect ca niciun alt european sa nu mai doreasca retragerea tarii sale din bloc, relateaza Reuters. "Brexit…

- Politia britanica a anuntat marti ca a fost inculpat barbatul care a aruncat cu milkshake asupra lui Nigel Farage, liderul Partidului Brexit, relateaza agentia Reuters. Farage, unul dintre politicienii de frunte din campania pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, a fost stropit din cap…

- Vicepremierul britanic, David Lidington a anunțat, marți, ca Marea Britanie va participa cu siguranța la alegerile europarlamentare, dupa ce discuțiile dintre conservatori și laburiști au ajuns intr-un impas și nu mai este timp ca parlamentul britanic sa ratifice un acord pana pe 23 mai. Intr-o conferința…

- UPDATE: Liderii UE au discutat joi seara, la Bruxelles, optiunile privind extinderea Brexitului, luand in considerare o amanare pana pe 7 mai sau pana la sfarsitul anului, daca Marea Britanie va fi de acord sa participe la alegerile europarlamentare, conform unor surse diplomatice, scrie Reuters.…

- Parlamentarii britanici voteza, marți, acordul pentru ieșirea Regatului Unit și UE, așa cum a fost negociat in ultimele luni de catre premierul Theresa May. Potrivit unui comunicat din Downing Street 10 (reşedinţa oficială a prim-ministrului britanic), May este decisă asupra votului…