Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Mihai Tudose, vicepresedinte al Pro Romania si candidat la alegerile europarlamentare, a declarat miercuri, in conferinta de presa, ca numarul primarilor din judetul Braila care si-au exprimat in scris sustinerea fata de Pro Romania si candidatul acesteia pentru Parlamentul European…

- Deputatul Petru-Sorin MARICA a semnat adeziunea la PRO Romania "din dorința de a apara valorile social-democrate autentice, inclusiv la nivel legislativ, și de a se implica activ pentru promovarea unei echipe puternice care sa reprezinte cu cinste Romania in Parlamentul European, in urma alegerilor…

- Fostul presedintele Traian Basescu sustine ca alegerile europarlamentare vor fi inceputul sfarsitului pentru Liviu Dragnea, deoarece PSD va avea mai putine voturi decat PNL si PMP si astfel formatiunea de guvernamant isi va pierde legitimitatea de a conduce. Vesti rele are Traian Basescu si pentru …

- Fostul premier al Republicii Moldova Iurie Leanca va candida la alegerile in Parlamentul European pe lista Partidului „Pro Romania”, din Romania. Anuntul a fost facut de catre liderul formatiunii, Victor Ponta, in cadrul unei conferinte de presa. Fostul premier moldovean este pe pozitia a patra din…

- ”Potrivit intențiilor de vot declarate de participanții la sondajul INSCOP Research, PSD și PNL se afla intr-o competiție stransa pentru primul loc in clasamentul opțiunilor de vot la alegerile pentru Parlamentul European” Intenția romanilor de a se prezenta la urne la alegerile europarlamentare a fost…

- Fostul premier Victor Ponta, lider al Pro Romania, a afirmat la Digi24 ca, daca ar fi in locul presedintelui Klaus Iohannis, ar declansa referendumul pentru justitie, in ziua alegerilor europarlamentare. El precizeaza ca, in opinia sa, 26 mai trebuie sa fie "un moment in care oamenii trebuie sa se exprime…

- Sedinta Biroului Executiv al PNL, in care se va stabili lista candidatilor la europarlamentare, a inceput joi, la Parlament. In acest context, Ludovic Orban le-a prezentat liberalilor reuniti la Biroul Executiv, rezultatele unui nou sondaj comandat de conducerea partidului. Potrivit sondajului…

- Comisarul european pentru Politica Regionala, Corina Cretu, va deschide lista pentru alegerile europarlamentare a partidului Pro Romania, a anuntat luni, la Fagaras, liderul formatiunii, Victor Ponta. Pana acum, Victor Ponta anunțase ca el va fi cel care va deschide lista partidului la scrutinul…