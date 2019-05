Vicepremierul italian, Matteo Salvini, a indemnat sambata, in timpul unei manifestatii a liderilor partidelor nationaliste europene desfasurata in piata Domului din Milano, la mobilizare la alegerilor europene impotriva elitelor care conduc Uniunea Europeana.



''In aceasta piata nu sunt extremisti, nu sunt rasisti sau fascisti (...) Extremisti sunt cei care au condus Europa in ultimii 20 de ani'', a spus Salvini, potrivit AFP, in fata simpatizantilor sai adunati sub o ploaie puternica in fata catedralei milaneze, alaturi de liderii altor 11 partide politice europene…