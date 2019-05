#europarlamentare2019/ Mureş: Secţia de votare din satul Torba, inundată cu o seară înaintea procesului electoral Sectia de votare numarul 447 din satul Torba, comuna Magherani, din judetul Mures, a fost inundata, sambata seara, in urma unei ploi torentiale, dar autoritatile considera ca procesul electoral se va putea desfasura in conditii normale.



"In localitatea Torba s-a produs o viitura foarte puternica, printre altele au fost afectate peste 30 de gospodarii si caminul cultural unde se afla sectia de votare 447 cu 140 de alegatori arondati. Apele s-au retras si speram ca maine dimineata (sambata - n.r.) nu va fi perturbat procesul electoral. Acum se curata si se aeriseste", a declarat suprefectul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

