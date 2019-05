Stiri pe aceeasi tema

- Numai o Uniune Europeana puternica va avea o "voce pe scena mondiala", a declarat marti ministrul german de externe Heiko Maas, dupa o intalnire la Hamburg cu omologi din republicile baltice, desfasurata inaintea alegerilor pentru Parlamentul European, transmite dpa. Ministrul de externe leton Edgars…

- La 44 de ani și cu o cariera importanta de jurnalist in spate, Robert Turcescu a intrat in politica relativ recent, in anul 2016, atunci cand s-a inscris in Partidul Mișcarea Populara și a candidat la Primaria Capitalei. In decembrie 2016 a fost ales deputat de Constanța din partea PMP, inregistrand…

- Aproape doi din trei europeni nu știu ca vor fi alegeri europarlamentare Mai putin de 35% dintre europeni sunt la curent cu faptul ca luna viitoare vor avea loc alegeri pentru Parlamentul European - indica cel mai recent sondaj de opinie din Uniunea Europeana, realizat în perioada februarie-martie.…

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, propune inființarea a 441 de secții de vot in Diaspora, mai mult decat dublul secțiilor de vot de la precedentele alegeri europene.Dupa centralizarea comunicarilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare privind inființarea de secții de votare…

- Ministrul german de externe, Heiko Maas, a declarat ca tara sa nu se va lasa santajata si nici nu are nevoie de sfaturi, referindu-se la amenintarea Statelor Unite ca vor limita colaborarea cu serviciile secrete germane daca Berlinul permite companiei chineze Huawei sa participe la dezvoltarea retelei…

- Uniunea Europeana va raspunde evolutiilor viitoare din Venezuela, iar amenintarea cu sanctiuni suplimentare impotriva presedintelui socialist Nicolas Maduro se afla inca pe masa, a afirmat joi ministrul german de externe Heiko Maas, transmite Reuters. Intr-un interviu acordat postului…

- Ministrul de externe al Germaniei, Heiko Maas, a salutat apelul presedintelui francez, Emmanuel Macron, in favoarea unor reforme cuprinzatoare la nivelul Uniunii Europene inainte de alegerile europarlamentare din luna mai, informeaza miercuri dpa. "O dezbatere angajata cu privire la modul…

- Ministrul de externe german Heiko Maas a fost blocat vineri in Mali din cauza unei defectiuni survenite la avionul sau, inca un incident din seria neagra cu care se confrunta flota guvernamentala, relateaza AFP. Maas trebuia sa se intoarca joi dintr-o vizita de mai multe zile in Africa…