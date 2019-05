Stiri pe aceeasi tema

- Liderii Uniunii Europene se vor intalni cel mai probabil in cadrul unui summit special la Bruxelles, la 28 mai, la doua zile dupa alegerile pentru Parlamentul European, pentru a stabili cine ar urma sa conduca executivul european in urmatorii cinci ani, au declarat vineri trei inalte oficialitati europene…

- Liderii statelor din UE27 au avut mai intai un schimb de opinii cu presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani.Ulterior pe agenda este prevazuta reuniunea cu premierul britanic Theresa May (UE28), dupa care sefii de stat sau de guvern vor avea o cina de lucru din nou in formatul…

- BUCURESTI, 3 apr – Sputnik, Doina Crainic. Jean-Claude Juncker a declarat ca Marea Britanie nu va mai obtine o scurta amânare a Brexit în cazul în care Parlamentul Regatului Unit nu va aproba acordul de ieșire din UE la data de 12 aprilie, cel târziu.CC0 / Pixabay /…

- Se preconizeaza ca reuniunea liderilor comunitari va incepe la ora 14:30 GMT, iar la finalul acesteia, in jurul orei 18:00 GMT, sefa guvernului de la Londra, Theresa May, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si presedintele Consiliului European, Donald Tusk, vor sustine o conferinta…

- Negociatorul-sef al Comisiei Europene pentru Brexit, Michel Barnier, vine joi in Romania, el urmand sa aiba intrevederi cu președintele Klaus Iohannis și cu premierul Viorica Dancila, scrie Mediafax.Potrivit Administrației Prezidențiale, președintele Klaus Iohannis il va primi la ora 15.00…

- Parlamentarii britanici sunt chemați astazi sa voteze acordul Brexit, dupa ce premierul Theresa May și președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, au ajuns la o noua înțelegere în ceea ce privește chestiunea frontierei irlandeze.Ramâne de vazut daca parlamentarii vor accepta…

- Premierul britanic Theresa May a avut luni dupa-amiaza o convorbire telefonica cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat purtatorul de cuvant al executivului comunitar, Margaritis Schinas, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citeste si Se cauta inlocuitor pentru Claudiu…

- In ultima saptamana a avut loc, practic, un du-te-vino intre Londra și Bruxelles, tratative intense intre guvernul britanic și Uniunea Europeana, in speranța obținerii de catre dna Theresa May a unor modificari in textul acordului Brexit care sa ofere mai multe garanții deputaților britanici in chestiuni…