Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul italian, Matteo Salvini, a indemnat sambata, in timpul unei manifestatii a liderilor partidelor nationaliste europene desfasurata in piata Domului din Milano, la mobilizare la alegerilor europene impotriva elitelor care conduc Uniunea Europeana. ''In aceasta piata…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat vineri seara, la Realitatea TV, ca la summitul de la Sibiu a avut loc o „ciocnire” intre președintele Franței și cancelarul Germaniei.„La Sibiu a fost o puternica ciconire nevazuta intre Merkel si Macron. Macron a venit cu ideea sa se anunte ca Uniunea…

- Vicepremierul italian Matteo Salvini face obiectul unei investigatii, fiind suspectat ca ar fi decontat de la stat deplasari cu avionul facute în campania pentru partidul sau în campania pentru Europarlamentare 2019, a anuntat joi Curtea de conturi de la Roma,

- Vicepremierul italian Matteo Salvini este investigat pentru o posibila utilizare inadecvata a unor zboruri de stat in timp ce facea campanie pentru partidul sau de extrema dreapta Liga in perspectiva alegerilor europene, a anuntat joi Curtea de conturi de la Roma, relateaza Reuters. Procurorii au declansat…

- Reporterul Ștefan Pana, trimis special Libertatea la Sibiu, intra in direct la ora 11:45 pentru a va aduce cele mai noi informații de la Sibiu, unde șefii de stat sau de guvern din tarile Uniunii Europene, precum și liderii PPE, precum si Donald Tusk, Jean-Claude Juncker, Antonio Tajani si Angela Merkel,…

- Sefii de stat sau de guvern din tarile Uniunii Europene, precum și liderii PPE, precum si Donald Tusk, Jean-Claude Juncker, Antonio Tajani si Angela Merkel, se reunesc, joi, intr-un summit informal la Sibiu pentru a discuta despre viitorul UE. Programul summitului de la Sibiu Liderii europeni se reunesc…

- Alegerile pentru Parlamentul European vor fi o ''zi a trezirii'' pentru tarile din Uniunea Europeana, a declarat vicepremierul italian Matteo Salvini pentru televiziunea publica ungara, transmite vineri MTI. Potrivit lui Salvini, "migratia necontrolata" nu a facut decat…

- Autor: Octavian ANDRONIC Neaoșul Vasile Mureșan (zis Sigfried, ca sa fie mai pe placul nemților), purtatorul de cuvant al popularilor europeni, ne explica ca unor proști ca Parlamentul European este intransigent in legatura cu candidatura Codruței Kovesi și ca nu va mai participa la negocieri atata…