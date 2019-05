Europarlamentare2019. Marine Le Pen vrea alegeri parlamentare

Stiri pe aceeasi tema

- Partidul de extrema dreapta Adunarea Nationala (RN), condus de Marine Le Pen, este creditat cu primul loc in scrutinul europarlamentar din Franta, in fata progresistilor din „La Republique en marche“ (LREM).

- Partidul lui Marine Le Pen (extrema dreapta) s-a clasat pe primul loc, înaintea formațiunii președintelui Macron, la alegerile pentru Parlamentul European din Franța, potrivit primelor estimari, anunța AFP.

- Aproximativ o cincime dintre alegatorii din Franta votasera pana la pranz in alegerile pentru Parlamentul European, in cazul mentinerii acestei tendinte urmand ca prezenta la vot sa o depaseasca pe cea inregistrata la scrutinul similar din 2014, a anuntat duminica Ministerul de Interne francez, citat…

- Vineri s-au organizat alegeri europarlamentare in Irlanda si Cehia, scrie mediafax.ro. In cazul acesteia din urma scrutinul se desfasoara timp de doua zile, atat vineri cat si sambata. Citeste si Campania electorala pentru alegerile europarlamentare s-a incheiat sambata, la ora 7.00 Pe…

- Malta, Letonia și Slovacia organizeaza sâmbata alegeri europarlamentare, iar restul țarilor, printre care și România, își vor alege duminica reprezentanții în viitorul Parlament European, anunța Mediafax.Vineri s-au organizat alegeri europarlamentare în Irlanda și Cehia.…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a precizat, luni, la Alba Iulia, ca a avut mai multe discutii in ultimele luni cu conducerile partidelor En Marche, din Franta, si Ciudadanos, din Spania, pentru constituirea unui nou grup politic, de centru-dreapta, in viitorul Parlament European. "Am…

- Capul de lista al partidului prezidential la alegerile europene, Nathalie Loiseau, a recunoscut marti "o adevarata prostie" dupa polemica declansata de prezenta ei, in 1984, pe o lista a extremei drepte la alegerile studentesti, relateaza AFP. "Sa te afli pe o lista unde sunt oameni de extrema dreapta,…