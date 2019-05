Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Partidului britanic pentru Brexit, Nigel Farage, a fost luni tinta unui atac cu... milkshake, in timpul unui eveniment de campanie in orasul Newcastle din nord-estul Angliei, cu cateva zile inaintea alegerilor europarlamentare, relateaza BBC

- Fondatorul Ukip, in prezent lider al Partidului Brexit, Nigel Farage a fost lovit de un milkshake in timp ce se afla in campanie electorala in Newcastle. In timp ce vorbea cu alegatorii, un barbat s-a apropiat de el si i-a aruncat cu un milkshahe pe haine. Barbatul a fost retinut de politisti, potrivit…

- Cercetatorii britanici au lansat un nou site dedicat alegatorilor anti-Brexit, in conditiile in care Partidul Conservator al premierului Theresa May a coborat pe locul al cincilea in intentiile de vot la alegerile europarlamentare, in cel mai recent sondaj de opinie realizat de YouGov, transmit luni…

- Noul Partid pentru Brexit al militantului anti-UE Nigel Farage ar urma sa obtina cele mai multe voturi la alegerile din Marea Britanie pentru Parlamentul European, in contextul in care alegatorii se indeparteaza de conservatorii premierului Theresa May, releva un studiu al intentiilor de vot publicat…

- O deputata britanica și-a pierdut locul în Camera Comunelor, în urma unei petiții pentru demiterea sa, o premiera care a determinat partidul laburist sa propuna joi un nou scrutin, scrie AFP.Fiona Onasanya a fost condamnata în ianuarie pentru obstrucționarea justiției, dupa…

- Un barbat arestat in Romania in legatura cu un omor savarsit in 2015 in Marea Britanie a fost acuzat pentru aceasta crima vineri la Londra, informeaza Press Association. Shane O'Brien, de 31 de ani, a...

- Fostul lider UKIP (Partidul Independentei Regatului Unit) si al campaniei pentru iesirea Marii Britanii din UE, Nigel Farage, nu a fost prezent duminica in a doua zi a marsului de protest pentru Brexit pe care l-a lansat in ajun la Sunderland (nord-estul Angliei), relateaza luni Press Association. Manifestantii…