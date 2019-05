Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Electoral Central a anunțat ca prezența la vot, duminica, la ora 13.00, in cadrul alegerilor europarlamentare, este de 19,75%. Comparativ cu alegerile europarlamentare din 2007, 2009 și 2014, s-a inregistrat cea mai mare prezența la urne pana la ora 13.00. De asemenea, participarea la europarlamentare…

- Partidul Laburist (PvdA) al prim-vicepresedintelui Comisiei Europene Frans Timmermans, candidat la postul de presedinte al CE, a obtinut o victorie surprinzatoare in alegerile europarlamentare desfasurate joi in Olanda, obtinand 18,1% din voturi.

- Un sondaj Opinium arata ca Partidul Brexitului va obtine 34- dintre voturi, mai mult decat Partidul Conservator si Partidul Laburist impreuna, la alegerile europarlamentare de la sfarsitul lui mai. Aceasta reprezinta o crestere de sase puncte procentuale fata de ultimul sondaj Opinium din 23 aprilie.…

- Un fost ministru de afaceri externe care a facut campanie impotriva aderarii Maltei la UE a fost investit joi al zecelea presedinte al insulei, relateaza dpa.George Vella, 76 de ani, de profesie medic, a depus juramantul in cadrul unei ceremonii la Palatul Prezidential din capitala La Valetta.…

- Rata de participare la alegerile legislative desfasurate în Coreea de Nord la sfârsitul saptamânii trecute a fost de 99,99%, superioara celei de 99,97% înregistrate la scrutinul precedent, conform presei oficiale de la Phenian, transmite marti AFP, citata de Agerpres. Republica…