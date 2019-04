Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a finalizat delimitarea, numerotarea si stabilirea sediilor celor 18.730 de sectii de votare din tara organizate cu ocazia alegerilor membrilor din Romania in Parlamentul European din data de 26 mai. Lista sectiilor de votare este publicata pe site-ul…

- COMUNICAT DE PRESA privind delimitarea, numerotarea și stabilirea sediilor secțiilor de votare din țara Autoritatea Electorala Permanenta a finalizat delimitarea, numerotarea și stabilirea sediilor celor 18.730 de secții de votare din țara organizate cu ocazia alegerilor membrilor din Romania in Parlamentul…

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, propune inființarea a 441 de secții de vot in Diaspora, mai mult decat dublul secțiilor de vot de la precedentele alegeri europene.Dupa centralizarea comunicarilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare privind inființarea de secții de votare…

- Membrii din Romania in Parlamentul European sunt alesi prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, in conditiile prezentei legi. Mandatul membrilor din Romania in Parlamentul European este de 5 ani. Membrii din Romania in Parlamentul European se aleg pe baza de scrutin de lista, potrivit…

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP) precizeaza ca nu detine atributii in infiintarea si organizarea sectiilor de votare din strainatate, astfel de demersuri tinand exclusiv de competenta Ministerului Afacerilor Externe. Precizarea MRP vine "ca urmare a numeroaselor solicitari primite din…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat vineri ca liberalii intenționeaza sa depuna moțiune de cenzura împotriva guvernului PSD-ALDE dupa alegerile pentru Parlamentul European, aratând ca principala miza a partidului este câștigarea scrutinului astfel încât raportul de…

Autoritatea Electorala Permanenta informeaza ca actele normative care reglementeaza diferite aspecte privind organizarea si desfasurarea alegerilor europarlamentare au fost publicate in Monitorul Oficial din 18 februarie, potrivit agerpres.ro.

- La alegerile europarlarmentare, romanii care se afla in strainatate pot vota la orice sectie de votare. In 26 mai 2019, cetațenii romani vor putea vota reprezentanții Romaniei in Parlamentul European. Important de reținut Lista secțiilor de votare din strainatate pentru acest scrutin va fi comunicata…