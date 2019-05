Prim-ministrul Viorica Dancila nu este multumita de modul in care s-a desfasurat votul in diaspora

Prim ministrul Viorica Dancila a declarat, marti, ca nu este multumita de modul in care s a desfasurat votul in diaspora si a cerut Ministerului Afacerilor Externe o analiza in acest sens, ea aratand ca cei… [citeste mai departe]