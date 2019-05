Alegerile europarlamentare din acest an an sunt cele mai importante de cand Romania a intrat in Uniunea Europeana, a declarat luni, la Deva, presedintele UDMR, Kelemen Hunor, el adaugand ca se doreste o mobilizare foarte buna a comunitatii maghiare la vot si sustinerea candidatilor Uniunii.



In ceea ce priveste referendumul, Kelemen a indemnat comunitatea maghiara sa mearga la vot si sa se pronunte cu "Da" la ambele intrebari.



Potrivit acestuia, Uniunea Europeana se afla in fata unor schimbari importante, in ceea ce priveste competitia economica globala, securitatea interna…