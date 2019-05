Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Partidului Laburist din Marea Britanie, Jeremy Corbyn, a afirmat intr-o postare pe Facebook dupa anuntul demisiei premierului Theresa May, ca „ultimul lucru de care are nevoie tara este o noua lupta intre conservatori si un nou premier neales” si a facut apel la viitorul lider conservator…

- Rezultatul negocierilor dintre premierul britanic Theresa May și liderul opoziției laburiste pentru deblocarea Brexitului ar putea fi cunoscut în saptamâna ce vine, a declarat negociatorul șef al Uniunii Europene, potrivit Reuters. ”Aceasta saptamâna va fi foarte importanta…

- Premierul Theresa May are in vedere sa ofere parlamentarilor posibilitatea de a vota daca sa se organizeze un al doilea referendum asupra Brexitului, in incercarea de a depasi impasul in care se afla discutiile cu Partidul Laburist de opozitie, potrivit unui articol aparut in ziarul the Telegraph,…

- Primul scenariu ar fi un Brexit fara acord. Parlamentarii britanici voteaza miercuri daca sa aprobe sau sa respinga o iesire din UE fara acord, pe 29 martie. In cazul absentei unui acord, Regatul Unit ar pune capat, de pe o zi pe alta, unei perioade de 46 de ani de apartenenta la UE, parasind piata…

- Liderul Partidului Laburist britanic, Jeremy Corbyn, a confirmat ca deputatii formatiunii sale vor vota marti impotriva acordului privind Brexitul negociat cu Uniunea Europeana de premierul conservator Theresa May, in timp ce aceasta din urma a avertizat ca un vot impotriva acordului ar putea insemna…

- Parlamentarii britanici voteza, marți, acordul pentru ieșirea Regatului Unit și UE, așa cum a fost negociat in ultimele luni de catre premierul Theresa May. Potrivit unui comunicat din Downing Street 10 (reşedinţa oficială a prim-ministrului britanic), May este decisă asupra votului…

- Theresa May a declarat marti in Camera Comunelor ca a inregistrat "progrese bune" in discutiile cu liderii UE din statiunea egipteana Sharm el-Sheikh. "Stiu ca unii membri ai Camerei Comunelor sunt preocupati ca timpul se scurge, ca exista o stare de incertitudine pentru companii", a afirmat Theresa…

- Liderul laburist Jeremy Corbyn a anuntat ca partidul sau va sustine un al doilea referendum privind iesirea Marii Britanii din UE daca Partidul Laburist nu va obtine ratificarea propriei versiuni a acordului privind Brexitul in aceasta saptamana.