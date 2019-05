Stiri pe aceeasi tema

- Rezultat total neasteptat la alegerile europarlamentare din Craiova. Alianta USR PLUS a invins PSD-ul in timpul alegerilor parlamentare din Craiova. In lipsa unor date concrete de la BEJ Dolj, GdS a adunat numarul de voturi de pe fiecare proces verbal ...

- PSD a castigat alegerile europarlamentare din Arges, obtinand 28,5% dintre voturi. PNL a obtinut in Arges un procent de 22,4%, in timp ce Alianta USR-PLUS a obtinut un scor electoral de 17,7%. PSD a pierdut insa pentru prima oara la Pitesti si Mioveni, cele mai importante orase din Arges. La Pitesti,…

- Rezultatele provizorii la votul din strainatate pentru alegerile europarlamentare indica, la doua ore de la inchierea procesului de votare, ca Alianta 2020 USR PLUS a obtinut 42,1% din voturi, iar PSD este depasit la scor de independentul George...

- REZULTATE BUCUREȘTI ALEGERI EUROPARLAMENTARE. Alianța USR PLUS a obținut o victorie categorica in Municipiul București, la alegerile europarlamentare din 26 mai 2019. Conform rezultatelor provizorii,...

- ”Mi se pare fantastica mobilizarea romanilor!”, declara deputatul Iulian Bulai. ”Este un vot dat romanilor care vor sa fie altfel de romani decat cei care ne-au reprezentat la Bruxelles, printre care și hoți dovediți și persoane mai mult decat incompetente. Este o mobilizare uriașa a diasporei, care…

- Presedintele PNL Neamt, deputatul Mugur Cozmanciuc, a declarat, joi, ca, prin votul pe care il vor da la alegerile europarlamentare de duminica, romanii isi construiesc destinul pentru urmatorii 10 ani. Liderul PNL Neamt a explicat ca, incepand cu alegerile europarlamentare, urmeaza un…

- Partidul Național Liberal a urcat pana la 28,5% din opțiunile de vot, iar PSD este cotat doar cu 21,1%, potrivit celui mai nou sondaj IMAS, realizat inaintea alegerilor europarlamentare care au loc duminica, 26 mai. A treia formațiune, arata sondajul realizat de IMAS la comanda Europa FM, este este…

- Alianta USR-PLUS si-a stabilit ca tinta sa fie, "daca nu prima, a doua forta politica a tarii", dupa alegerile europarlamentare din luna mai, a declarat, sambata, la Galati, presedintele PLUS, Dacian Ciolos. Potrivit acestuia, europarlamentarele nu reprezinta doar alegerea unor persoane care…