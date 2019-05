Partidul Liga, de extrema-dreapta, al vicepremierului si ministrului italian de interne Matteo Salvini are un avans semnificativ, chiar daca usor redus, in ultimele sondaje de opinie din Italia inaintea alegerilor pentru Parlamentul European, relateaza DPA.



Italia va vota pentru PE la 26 mai. In ultimele doua saptamani de campanie nu mai pot fi publicate sondaje de opinie, iar interdictia intra in vigoare la miezul noptii de vineri spre sambata.



Sprijinul pentru Liga se situeaza la 31,6%, in usoara scadere fata de saptamana trecuta, de la 32,3%, conform unei medii facute…