Partidul proeuropean al premierului irlandez Leo Varadkar, Fine Gael, se afla pe primul loc la alegerile europene desfasurate vineri in Irlanda, dupa o campanie dominata de Brexit, indica sondajele efectuate la iesirea de la urne, relateaza AFP. Centristii din Fine Gael (Familia Irlandeza) se situeaza pe primul loc in doua din cele trei circumscriptii electorale (Ireland South si Midlands-North-West), in timp ce Verzii au castigat in Dublin cu 23%, potrivit sondajelor anuntate in seara votului. Votand vineri la Dublin, Varadkar a avertizat ca Brexitul intra intr-o faza "foarte periculoasa", dupa…