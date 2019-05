Presedintele Klaus Iohannis i-a indemnat, vineri, pe studenti sa mearga sa voteze la alegerile din 26 mai.



"In 2016 am incurajat studentii de atunci sa participe la alegeri. Saptamana viitoare veti avea din nou aceasta ocazie. Unii dintre dumneavoastra poate pentru prima data. Este o oportunitate de a va face vocea auzita in configurarea directiei tarii noastre, precum si a Europei in ansamblul sau. Va incurajez sa o faceti, desi din multe puncte de vedere Timisul este in "fruncea" tarii, prezenta la vot a fost o exceptie regretabila in ultimii ani. Astazi, ne confruntam cu consecintele…