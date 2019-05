Stiri pe aceeasi tema

- Partidul conservator Noua Democratie, principala formatiune de opozitie, a iesit pe prima pozitie la alegerile pentru Parlamentul European din Grecia, fiind urmat de partidul de guvernamant de stanga Syriza, releva un exit-poll realizat in comun de cinci posturi de televiziune private, potrivit Reuters.…

- Conservatorii din partidul Noua Democratie au castigat alegerile europarlamentare desfasurate duminica in Grecia, provocand o infrangere grea premierului de stanga in exercitiu Alexis Tsipras, arata un sondaj efectuat la iesirea de la urne, transmite Reuters. In Germania, coalitia CDU/CSU a cancelarului…

- Conform exit-poll-ului, Noua Democratie a obtinut intre 32% si 36% din voturi, comparativ cu 25%-29% pentru Syriza, formatiunea premierului Alexis Tsipras, ajunsa la putere in 2015. Grecia trimite la Bruxelles 21 de eurodeputati. In Grecia sunt programate alegeri generale in a…

- Guvernul condus de premierul Alexis Tsipras a obtinut vineri un vot de incredere din partea parlamentului Greciei, transmite agentia ANA. Pentru cabinetul format de partidul Syriza au votat 153 din cei 300 de parlamentari. Procedura a fost initiata de introducerea unei motiuni…

- Prim-ministrul grec Alexis Tsipras a anuntat un pachet de masuri de relaxare fiscala si majorare a pensiilor dupa iesirea din criza, inaintea alegerilor din mai pentru Parlamentul European, transmit Xinhua, dpa si Reuters, preluate de Agerpres. La 10 luni de cand Grecia a iesit din al treilea program…

- Candidatul Partidului Popular European (PPE) la presedintia Comisiei Europene a declarat: 'Imi lansez campania la Atena, deoarece aici a inceput democratia, nu poate exista democratie fara Grecia, iar Europa nu poate exista fara Grecia', a afirmat politicianul bavarez, liderul grupului PPE…

- Candidatul Partidului Popular European (PPE) la presedintia Comisiei Europene, Manfred Weber, isi lanseaza oficial marti, la Atena, campania pentru alegerile parlamentare din 23 -26 mai, relateaza euractiv.com. Weber va rosti un discurs la Zappeion Megaron, cladire simbolica unde a fost semnat Tratatul…

- Manfred Weber va rosti un discurs la Zappeion Megaron, cladire simbolica unde a fost semnat Tratatul de aderare a Greciei la Uniunea Europeana si unde liderii politici eleni fac primele declaratii postelectorale. Liderul partidului Noua Democratie (ND), Kyriakos Mitsotakis, a sustinut candidatura…