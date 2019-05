Stiri pe aceeasi tema

- Premierul grec Alexis Tsipras, al carui partid, Syriza (stanga) a fost dur sanctionat in alegerile europene si locale, a convocat duminica alegeri legislative ”imediat” dupa al doilea tur al alegerilor municipale, prevazute la 2 iunie, relateaza AFP.Citește și: ALERTA - Gabriela Firea il REFUZA…

- Liderul opozitiei din Grecia, Kyriakos Mitsotakis, a cerut duminica demisia premierului Alexis Tsipras, dupa ce partidul sau a iesit invingator, in fata formatiunii sefului guvernului, relateaza Reuters. "Este evident ca poporul grec si-a retras increderea in guvern. Premierul trebuie sa-si asume responsabilitatea.…

- Partidul conservator Noua Democratie, principala formatiune de opozitie, a iesit pe prima pozitie la alegerile pentru Parlamentul European din Grecia, fiind urmat de partidul de guvernamant de stanga Syriza, releva un exit-poll realizat in comun de cinci posturi de televiziune private, potrivit Reuters.…

- Conservatorii din partidul Noua Democratie au castigat alegerile europarlamentare desfasurate duminica in Grecia, provocand o infrangere grea premierului de stanga in exercitiu Alexis Tsipras, arata un sondaj efectuat la iesirea de la urne, transmite Reuters. In Germania, coalitia CDU/CSU a cancelarului…

- Conform exit-poll-ului, Noua Democratie a obtinut intre 32% si 36% din voturi, comparativ cu 25%-29% pentru Syriza, formatiunea premierului Alexis Tsipras, ajunsa la putere in 2015. Grecia trimite la Bruxelles 21 de eurodeputati. In Grecia sunt programate alegeri generale in a…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat joi, la Sibiu, ca isi doreste nominalizari pentru conducerea institutiilor europene pana in luna iunie, anuntand ca, in acest sens, va convoca o intalnire cu liderii UE pe 28 mai, imediat dupa alegerile europarlamentare. "As vrea sa anunt ca,…

- Manfred Weber va rosti un discurs la Zappeion Megaron, cladire simbolica unde a fost semnat Tratatul de aderare a Greciei la Uniunea Europeana si unde liderii politici eleni fac primele declaratii postelectorale. Liderul partidului Noua Democratie (ND), Kyriakos Mitsotakis, a sustinut candidatura…

- Premierul ungar Viktor Orban si-a reluat vineri atacurile asupra statului major al dreptei europene, cu care partidul sau este aliat, luandu-i la tinta pe Jean-Claude Juncker si Manfred Weber, cu prilejul lansarii campaniei sale pentru alegerile europene, relateaza AFP. Viktor Orban a declarat ca germanul…