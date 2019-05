#europarlamentare2019 'Giganţii internetului' le cer utilizatorilor să voteze Platformele de social media si serviciile de internet, utilizate de milioane de europeni, s-au alaturat efortului de a le reaminti cetatenilor sa voteze in alegerile europene, informeaza joi site-ul Parlamentului European.



Facebook, Google, Snapchat si Twitter se afla printre platformele care ofera servicii suplimentare pentru a se asigura ca europenii voteaza si ca alegerile nu sunt compromise in mediul online.



Google ofera prioritate in prezentarea candidatilor si le reaminteste oamenilor sa voteze. Profilele candidatilor sunt mai vizibile decat de obicei si pe YouTube.

