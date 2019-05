Stiri pe aceeasi tema

- 'Trebuie sa acceptam dezacorduri de moment, sa nu fim in intregime de acord cu privire la tot', a afirmat Macron, intr-o conferinta de presa la Palatul Elysee, intrebat in legatura cu afirmatiile prin care cancelarul german recunostea existenta unor 'confruntari' cu el.'Intr-o relatie,…

- Guvernul de la Berlin si-a sustinut in parlament planurile de a relaxa legislatia muncii si de a permite unui numar mai mare de oameni sa lucreze in Germania, informeaza presa germana. Ministrul de interne Horst Seehofer a calificat drept "istorică" decizia de deschidere a pieţei muncii, care…

- Fostul ministru grec de finante Yanis Varoufakis este candidat la alegerile europene din 26 mai la Berlin, dupa ce, in urma cu patru ani, in 2015, in plina criza in Grecia, el isi incrucisa sabia cu guvernul german, indeosebi cu omologul sau german din acea vreme, Wolfgang Schaeuble, care ii cerea…

- Serviciile secrete din Germania avertizeaza ca administratia Putin depune eforturi pentru influentarea rezultatelor scrutinului organizat in tarile Uniunii Europene pentru desemnarea membrilor Parlamentului Europea. Agentii nemti sustin ca Rusia actioneaza prin sustinerea partidelor eurosceptice, prin…

- Administratia Vladimir Putin depune eforturi pentru influentarea rezultatelor scrutinului organizat in tarile Uniunii Europene pentru desemnarea membrilor Parlamentului European, avertizeaza serviciile de informatii din Germania, citate de agentia DPA, de postul NTV si de publicatia Der Spiegel,…

- Uniunea Creștin-Democrata (CDU) și Uniunea Creștin-Sociala din Bavaria (CSU), cei doi membri ai alianței conservatoare din Germania, renunța la neînțelegerile lor de lunga durata, în contextul alegerilor europarlamentare din luna mai, scrie Agerpres. CDU și CSU vor semna luni o platforma…

- Cele doua partide care formeaza alianta conservatoare din Germania, Uniunea Crestin-Democrata (CDU) si Uniunea Crestin-Sociala din Bavaria (CSU), au afirmat ca au renuntat la diferendele lor de lunga durata si au prezentat luni o abordare comuna, inaintea alegerilor europarlamentare din luna mai,…

- Partidele care formeaza coalitia de guvernamant din Germania au pierdut mii de membri, potrivit unui sondaj de opinie realizat pentru dpa, informeaza marti agentia de presa germana, informeaza Agerpres.Citește și: Analiza: cinci cifre CHEIE pentru a ințelege realitatea cotidiana din Coreea…