europarlamentare2019 Frans Timmermans, favorabil unui salariu minim european

Candidatul socialist la presedintia viitoarei Comisii Europene, Frans Timmermans, s-a pronuntat luni, la Varsovia, pentru introducerea unui salariu minim in toate tarile membre ale Uniunii Europene, in vederea reducerii polarizarii crescande dintre bogati si saraci, transmite AFP.



''Avem nevoie de un salariu minim in Uniunea Europeana, echivalent in fiecare tara membra cu 60% din salariul mediu in statul respectiv'', a spus politicianul olandez intr-o dezbatere organizata de social-democratii polonezi (SLD) in perspectiva alegerilor europarlamentare din 23-26 mai.

…