Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a evocat miercuri, la Varsovia, experienta sa de victima a unui preot pedofil si a indemnat Biserica Catolica ''sa nu lase nepedepsite'' acest gen de infractiuni, informeaza AFP.



"In primul rand, dupa cum am spus-o public in Olanda, o spun si altor victime: nu va fie rusine. Nu este greseala voastra. Nu ati facut nimic rau", a declarat Timmermans. "Bisericii mele Catolice ii spun: asigurati-va (ca actele de pedofilie) sa nu ramana nepedepsite, cum fac alte Biserici din alte tari, mergeti in profunzimea lucrurilor.…