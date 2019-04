Capul de lista al extremei drepte germane la alegerile europene prevede dificultati pentru adeptii dreptei radicale in perspectiva formarii unei "mari aliante patriotice" in Parlamentul European, in pofida avansurilor pe care le-au inregistrat aceste partide. Motivul ar consta in divergente greu de depasit, consemneaza joi AFP. Partidul lui Jorg Meuthen, Alternativa pentru Germania (AfD), isi lanseaza sambata campania in vederea scrutinului din 26 mai, cu doua zile inainte de mitingul convocat la Milano de seful formatiunii radicale italiene Liga, Matteo Salvini, la care ar urma sa participe si…