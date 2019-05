Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a votat, duminica, pentru viitorul Romaniei in UE si pentru viitorul Europei, precum si pentru consolidarea statului de drept si a independentei Justitiei in Romania.



"Aceste alegeri, dincolo de dimensiunea lor interna, sunt despre viitorul Europei si despre viitorul Romaniei in UE. Am votat pentru cei care pot asigura cu demnitate parcursul european al Romaniei, am votat cu cei care pot asigura continuitatea proiectului european si consolida UE. De asemenea, am dat un vot pentru consolidarea statului de drept si a independentei Justitiei…