#europarlamentare2019/ Dragnea îl acuză pe Iohannis de învrăjbirea românilor Liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus, duminica seara, ca in Romania este prea multa inversunare si l-a acuzat pe presedintele Klaus Iohannis de invrajbirea romanilor.



"Asta e politica? E prea multa inversunare, oameni injectati, asta nu e politica. Asta vrea Iohannis, asta vrea PNL, asta vrea USR. Ei asa vor. De ce? Ca sa-i sperie pe membrii nostri si sa nu mai vina la vot, dar eu le spun ceva: si sustinatorii si membrii nostri vor veni la vot. Acum suntem intr-o situatie in care multi oameni vor vota PSD. Nu spun lucrul asta ca sa nu-si ia vreo bata in cap, dar sunt convins ca oamenii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

