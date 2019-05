Presedintele in exercitiu al Consiliului European, Donald Tusk, a declarat duminica, dupa ce a votat la Sopot, la alegerile pentru Parlamentul European desfasurate in Polonia, ca prioritatea este salvarea Uniunii Europene ca proiect. ''In tara mea si in intreaga UE avem unele miscari politice radicale, eurosceptici, dar este vorba mai mult despre partidele politice, nu despre alegatori. Prioritatea - nu doar pentru aceasta institutie - este sa salvam UE ca proiect. Nu doar pentru acest mandat, ci si pe termen lung. Si sunt sigur ca vor reusi'', a apreciat Tusk. Polonezii ii desemneaza…